Артиллеристы "Азова" сделали первые боевые выстрелы из чешской САУ DITA

https://racurs.ua/n202637-artilleristy-azova-sdelali-pervye-boevye-vystrely-iz-cheshskoy-sau-dita-video.html

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Найновішу артилерійську зброю отримала бригада «Азов». Її артилеристи зробили перші бойові постріли з чеської САУ DITA.

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Сучасна самохідка DITA калібру 155-мм — відтепер на озброєнні 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».

Вона здатна стріляти на відстань до 39 км.

Її боєкомплект становить 40 пострілів. Скорострільність — шість пострілів за хвилину.

Запах ходу складає 600 км, машина здатна їхати зі швидкістю 30 км по бездоріжжю, а по трасі — 60 км за годину.