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Артиллеристы "Азова" сделали первые боевые выстрелы из чешской САУ DITA

Артиллеристы «Азова» сделали первые боевые выстрелы из чешской САУ DITA (ВИДЕО)

29 дек 2024, 17:59
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Найновішу артилерійську зброю отримала бригада «Азов». Її артилеристи зробили перші бойові постріли з чеської САУ DITA.


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Сучасна самохідка DITA калібру 155-мм — відтепер на озброєнні 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».

Вона здатна стріляти на відстань до 39 км.

Її боєкомплект становить 40 пострілів. Скорострільність — шість пострілів за хвилину.

Запах ходу складає 600 км, машина здатна їхати зі швидкістю 30 км по бездоріжжю, а по трасі — 60 км за годину.

Источник: Ракурс


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