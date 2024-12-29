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Артилеристи "Азова" зробили перші бойові постріли з чеської САУ DITA

Артилеристи «Азова» зробили перші бойові постріли з чеської САУ DITA (ВІДЕО)

29 гру 2024, 17:59
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Найновішу артилерійську зброю отримала бригада «Азов». Її артилеристи зробили перші бойові постріли з чеської САУ DITA.


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Сучасна самохідка DITA калібру 155-мм — відтепер на озброєнні 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».

Вона здатна стріляти на відстань до 39 км.

Її боєкомплект становить 40 пострілів. Скорострільність — шість пострілів за хвилину.

Запах ходу складає 600 км, машина здатна їхати зі швидкістю 30 км по бездоріжжю, а по трасі — 60 км за годину.

Джерело: Ракурс


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