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Недопустимо менять главнокомандующего – социолог о настроениях украинцев по поводу выборов
Недопустимо менять главнокомандующего — социолог о настроениях украинцев по поводу выборовhttps://racurs.ua/n202641-nedopustimo-menyat-glavnokomanduuschego-sociolog-o-nastroeniyah-ukraincev-po-povodu-vyborov.htmlРакурс
Вибори президента українці зараз точно не підтримують, про парламентські та місцеві можна дискутувати.
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Про це заявив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю BBC News.
Проведення парламентських виборів до закінчення війни станом на лютий цього року не підтримували понад 60% українців, а сьогодні — 52% не підтримують, а 46% підтримують. Тобто це фактично рівновага, люди готові до цих виборів. Така сама картина з місцевими виборами. З іншого боку, проти проведення президентських виборів у лютому виступали близько 70%, зараз — понад 60%. Тобто вибори президента зараз точно не підтримуються. На думку українців, в цей час неприпустимо змінювати головнокомандувача, — говорить Антипович.
На його думку, попри значну підтримку зараз, президент України Володимир Зеленський «уже має величезний багаж негативу, який буде його тягнути донизу і якого йому буде дуже важко позбутися».
Головна претензія до Зеленського під час будь-яких виборів полягатиме в тому, що він не змінив країну, корупція не зменшилася, його оточення, якому українці не довіряють, залишається біля нього. Усі ці претензії були, і вони залишаються, — продовжує соціолог.
Антипович вважає, що Зеленський «точно претендуватиме на перемогу на президентських виборах», але «Слуга народу», роботу якої у парламенті українці «сприймаються вкрай негативно», навряд знову пройде до Верховної Ради.
На думку соціолога, у політиків із «радянською ностальгією за пам’ятником Пушкіну і з підтримкою права розмовляти російською» залишаються шанси знову обратися до Верховної Ради.
А от чи є шанси у Юрія Бойка? Сумніваюся навіть у його здатності привести політсилу до 5%. Швидше, він може зіграти мобілізаційну роль для «м'яко проросійського» електорату. А скористатися цим мали б якісь нові обличчя, які декларуватимуть «особливий» український шлях і особливу українську російську мову, — вважає він.
Нагадаємо, у разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, 34% голосів виборців, які вже визначилися та пішли б голосувати, отримала б гіпотетична партія колишнього головнокомандувача, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр «Соціальний моніторинг» у вівторок, 26 листопада, передає кореспондентка ZN.UA.
Це перше соціологічне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення рф, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.
Зокрема, результати парламентських виборів виглядали б приблизно так:
- Партія Валерія Залужного — 34%;
- Партія Володимира Зеленського — 12%;
- «Європейська солідарність» Петра Порошенка — 9%;
- Партія Кирила Буданова — 7%;
- Партія Дмитра Разумкова — 6%;
- «Батьківщина» Юлії Тимошенко — 6%;
- «24 серпня» Сергія Притули — 6%;
- Партія Андрія Білецького — 4%;
- УДАР Віталія Кличка — 3%;
- «За мир! За життя» Юрія Бойка — 2%;
- «Радикальна партія» Олега Ляшка — 1%;
- Партія Олексія Арестовича — 1%;
- «Голос» (Кіра Рудик) — 1%;
- Інша партія — 3%.
Директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук зазначив, що під час дослідження соціологи навмисно не згадували партії «Слуга народу», аби зосередитись на потенційному лідерстві голови політичної сили.
Загалом, як з’ясували соціологи, брати участь у виборах, якщо вони відбудуться в найближчу неділю, готові 76% українців. З них 54% точно братимуть участь у голосуванні та визначились у поглядах.
Опитування провели 15−21 листопада методом телефонних інтерв’ю серед 1200 респондентів 15−21 листопада. Похибка опитування складає 1,8−2,9%.
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