Колаж: Рух ЧЕСНО

https://racurs.ua/ua/n202641-neprypustymo-zminuvaty-golovnokomanduvacha-sociolog-pro-nastroyi-ukrayinciv-schodo-vyboriv.html

Ракурс

Вибори президента українці зараз точно не підтримують, про парламентські та місцеві можна дискутувати.

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Про це заявив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю BBC News.

Проведення парламентських виборів до закінчення війни станом на лютий цього року не підтримували понад 60% українців, а сьогодні — 52% не підтримують, а 46% підтримують. Тобто це фактично рівновага, люди готові до цих виборів. Така сама картина з місцевими виборами. З іншого боку, проти проведення президентських виборів у лютому виступали близько 70%, зараз — понад 60%. Тобто вибори президента зараз точно не підтримуються. На думку українців, в цей час неприпустимо змінювати головнокомандувача, — говорить Антипович.

На його думку, попри значну підтримку зараз, президент України Володимир Зеленський «уже має величезний багаж негативу, який буде його тягнути донизу і якого йому буде дуже важко позбутися».

Головна претензія до Зеленського під час будь-яких виборів полягатиме в тому, що він не змінив країну, корупція не зменшилася, його оточення, якому українці не довіряють, залишається біля нього. Усі ці претензії були, і вони залишаються, — продовжує соціолог.

Антипович вважає, що Зеленський «точно претендуватиме на перемогу на президентських виборах», але «Слуга народу», роботу якої у парламенті українці «сприймаються вкрай негативно», навряд знову пройде до Верховної Ради.

На думку соціолога, у політиків із «радянською ностальгією за пам’ятником Пушкіну і з підтримкою права розмовляти російською» залишаються шанси знову обратися до Верховної Ради.

А от чи є шанси у Юрія Бойка? Сумніваюся навіть у його здатності привести політсилу до 5%. Швидше, він може зіграти мобілізаційну роль для «м'яко проросійського» електорату. А скористатися цим мали б якісь нові обличчя, які декларуватимуть «особливий» український шлях і особливу українську російську мову, — вважає він.

Нагадаємо, у разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, 34% голосів виборців, які вже визначилися та пішли б голосувати, отримала б гіпотетична партія колишнього головнокомандувача, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр «Соціальний моніторинг» у вівторок, 26 листопада, передає кореспондентка ZN.UA.