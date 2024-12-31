Подарок под елку - ОГП не выявил факты фейковой инвалидности в прокуратуре Хмельницкого

https://racurs.ua/n202690-podarok-pod-elku-ogp-ne-vyyavil-fakty-feykovoy-invalidnosti-v-prokurature-hmelnickogo.html

Ракурс

Офіс генпрокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

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Про це результати службового розслідування повідомили у відповідь на запит ЦПК.

Кримінальне провадження у цій справі веде ДБР. «Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками, — робить висновок Центр протидії корупції.

Глава ЦПК Віталій Шабунін нагадав, що влада проводила засідання РНБО щодо цього.

В підсумку: багато піару і галасу — з нульовим результатом на табло. Чи спроможна перемогти росію влада, що НЕспроможна звільнити своїх же знахабнілих прокурорів? До речі, ці нікчемні результати службової перевірки Татарівське ОГП сховало в кримінальній справі Татарівського ж ДБР, щоб приховати від суспільства, — підсумував він.

Історія питання

5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.