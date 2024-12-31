Подарунок під ялинку - ОГП не виявив факти фейкової інвалідності у прокуратурі Хмельницького

Офіс генпрокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

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Про це результати службового розслідування повідомили у відповідь на запит ЦПК.

Кримінальне провадження у цій справі веде ДБР. «Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками, — робить висновок Центр протидії корупції.