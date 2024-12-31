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Подарунок під ялинку - ОГП не виявив факти фейкової інвалідності у прокуратурі Хмельницького
Подарунок під ялинку — ОГП не виявив факти фейкової інвалідності у прокуратурі Хмельницькогоhttps://racurs.ua/ua/n202690-podarunok-pid-yalynku-ogp-ne-vyyavyv-fakty-feykovoyi-invalidnosti-u-prokuraturi-hmelnyckogo.htmlРакурс
Офіс генпрокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.
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Про це результати службового розслідування повідомили у відповідь на запит ЦПК.
Кримінальне провадження у цій справі веде ДБР. «Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками, — робить висновок Центр протидії корупції.
Глава ЦПК Віталій Шабунін нагадав, що влада проводила засідання РНБО щодо цього.
В підсумку: багато піару і галасу — з нульовим результатом на табло. Чи спроможна перемогти росію влада, що НЕспроможна звільнити своїх же знахабнілих прокурорів? До речі, ці нікчемні результати службової перевірки Татарівське ОГП сховало в кримінальній справі Татарівського ж ДБР, щоб приховати від суспільства, — підсумував він.