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Ракурс
Подарунок під ялинку - ОГП не виявив факти фейкової інвалідності у прокуратурі Хмельницького

Подарунок під ялинку — ОГП не виявив факти фейкової інвалідності у прокуратурі Хмельницького

31 гру 2024, 14:00
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Офіс генпрокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.


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Про це результати службового розслідування повідомили у відповідь на запит ЦПК.

Кримінальне провадження у цій справі веде ДБР. «Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками, — робить висновок Центр протидії корупції.

Глава ЦПК Віталій Шабунін нагадав, що влада проводила засідання РНБО щодо цього.

В підсумку: багато піару і галасу — з нульовим результатом на табло. Чи спроможна перемогти росію влада, що НЕспроможна звільнити своїх же знахабнілих прокурорів? До речі, ці нікчемні результати службової перевірки Татарівське ОГП сховало в кримінальній справі Татарівського ж ДБР, щоб приховати від суспільства, — підсумував він.

Джерело: Ракурс


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