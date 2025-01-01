Киев был атакован российскими беспилотниками 1 января, фото: vz.ua

https://racurs.ua/n202706-v-kieve-v-rezultate-ataki-shahedov-razrusheny-dva-etaja-jilogo-zdaniya-klichko.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, вранці здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні.

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Є руйнування у Києві. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

В результаті атаки: