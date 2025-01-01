Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киев был атакован российскими беспилотниками 1 января, фото: vz.ua

В Киеве в результате атаки «шахедов» разрушены два этажа жилого здания — Кличко

1 янв 2025, 08:17
999

Російські загарбники сьогодні, 1 січня, вранці здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні.


.

Є руйнування у Києві. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

В результаті атаки:

  • у Печерському районі Києва сталося падіння уламків на нежитлову будівлю;
  • у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Наразі один постраждалий, його госпіталізували;
  • спалахнула пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров