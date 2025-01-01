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Київ був атакований російськими безпілотниками 1 січня, фото: vz.ua
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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, вранці здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні.
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Є руйнування у Києві. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
В результаті атаки:
- у Печерському районі Києва сталося падіння уламків на нежитлову будівлю;
- у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Наразі один постраждалий, його госпіталізували;
- спалахнула пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі.
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