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Ракурс
Київ був атакований російськими безпілотниками 1 січня, фото: vz.ua

У Києві внаслідок атаки «шахедів» зруйновані два поверхи житлової будівлі — Кличко

1 січ 2025, 08:17
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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, вранці здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні.


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Є руйнування у Києві. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

В результаті атаки:

  • у Печерському районі Києва сталося падіння уламків на нежитлову будівлю;
  • у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Наразі один постраждалий, його госпіталізували;
  • спалахнула пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі.

Джерело: Ракурс


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