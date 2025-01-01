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Россияне снова обстреливали Херсон, фото: «Известия»

Рашисты дважды обстреливали Херсон — двое раненых

1 янв 2025, 11:04
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У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранено двох людей.


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Про це сьогодні, 1 січня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Зафіксовано такі випадки:

  • опівночі російські війська обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок ворожої атаки 46-річна жінка, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення кінцівок. Потерпіла перебуває під наглядом лікарів. Її стан оцінюють як середньої тяжкості;
  • близько 10.00 російські війська знову вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги дістала 76-річна жінка. Її доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонської міської територіальної громади четверо людей отримали поранення, повідомляється у Telegram-каналі очільника Херсонської МВА Романа Мрочка. Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.

Источник: Ракурс


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