Последствия атаки по Киеву 1 января, фото: Виталий Кличко

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У Києві внаслідок російської повітряної атаки сьогодні, 1 січня, постраждали шестеро людей.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці, — розповів він.

Також Кличко зазначив, що у Святошинському районі внаслідок атаки трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники, — повідомив мер Києва. — Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві внаслідок атаки «шахедів» є руйнування у двох районах.