Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Києву 1 січня, фото: Віталій Кличко

У Києві шестеро постраждалих внаслідок російської атаки, пошкоджено трамваї (ФОТО)

1 січ 2025, 09:59
999

У Києві внаслідок російської повітряної атаки сьогодні, 1 січня, постраждали шестеро людей.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці, — розповів він.

Також Кличко зазначив, що у Святошинському районі внаслідок атаки трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники, — повідомив мер Києва. — Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Наслідки російської атаки по Києву 1 січня, фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві внаслідок атаки «шахедів» є руйнування у двох районах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів