Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської повітряної атаки по Києву 1 січня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки по Києву показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202709-naslidky-rosiyskoyi-ataky-po-kyievu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської повітряної атаки сьогодні, 1 січня, є руйнування у двох районах — Печерському та Святошинському.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У Печерському районі:
- сталося часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку та пожежа на четвертому-п'ятому поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації;
- також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
У Святошинському районі сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працюють десять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Інформація щодо потерпілих уточнюється, — додали у відомстві.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...