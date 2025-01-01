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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Києву 1 січня, фото: ДСНС

Наслідки російської атаки по Києву показала ДСНС (ФОТО)

1 січ 2025, 09:19
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У Києві внаслідок російської повітряної атаки сьогодні, 1 січня, є руйнування у двох районах — Печерському та Святошинському.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Печерському районі:

  • сталося часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку та пожежа на четвертому-п'ятому поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації;
  • також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Святошинському районі сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працюють десять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Інформація щодо потерпілих уточнюється, — додали у відомстві.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву 1 січня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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