Наслідки російської повітряної атаки по Києву 1 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202709-naslidky-rosiyskoyi-ataky-po-kyievu-pokazala-dsns-foto.html

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У Києві внаслідок російської повітряної атаки сьогодні, 1 січня, є руйнування у двох районах — Печерському та Святошинському.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Печерському районі:

сталося часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку та пожежа на четвертому-п'ятому поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації;

також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Святошинському районі сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працюють десять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.