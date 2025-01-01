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Последствия российской воздушной атаки по Киеву 1 января, фото: ГСЧС
Последствия российской атаки по Киеву показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n202709-posledstviya-rossiyskoy-ataki-po-kievu-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської повітряної атаки сьогодні, 1 січня, є руйнування у двох районах — Печерському та Святошинському.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У Печерському районі:
- сталося часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку та пожежа на четвертому-п'ятому поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації;
- також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
У Святошинському районі сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працюють десять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Інформація щодо потерпілих уточнюється, — додали у відомстві.
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