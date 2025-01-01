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Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Черниговская ОВА

В новогоднюю ночь рашисты из артиллерии обстреляли центр города на Черниговщине (ФОТО)

1 янв 2025, 12:57
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Російські загарбники 31 грудня, у новорічну ніч, з артилерії обстріляли центр міста у Семенівській громаді Чернігівської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пошкоджені магазини і пекарня, один із об'єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв, — зазначив Чаус. — Росіяни звикли діяти підло і підступно. Не забувайте, хто наш ворог — реагуйте на сигнали повітряної тривоги.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


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