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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Черниговская ОВА
В новогоднюю ночь рашисты из артиллерии обстреляли центр города на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n202715-v-novogodnuu-noch-rashisty-iz-artillerii-obstrelyali-centr-goroda-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники 31 грудня, у новорічну ніч, з артилерії обстріляли центр міста у Семенівській громаді Чернігівської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Пошкоджені магазини і пекарня, один із об'єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв, — зазначив Чаус. — Росіяни звикли діяти підло і підступно. Не забувайте, хто наш ворог — реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
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