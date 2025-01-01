Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Черниговская ОВА

https://racurs.ua/n202715-v-novogodnuu-noch-rashisty-iz-artillerii-obstrelyali-centr-goroda-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники 31 грудня, у новорічну ніч, з артилерії обстріляли центр міста у Семенівській громаді Чернігівської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.