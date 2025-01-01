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Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Чернігівська ОВА
У новорічну ніч рашисти з артилерії обстріляли центр міста на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202715-u-novorichnu-nich-rashysty-z-artyleriyi-obstrilyaly-centr-mista-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники 31 грудня, у новорічну ніч, з артилерії обстріляли центр міста у Семенівській громаді Чернігівської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Пошкоджені магазини і пекарня, один із об'єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв, — зазначив Чаус. — Росіяни звикли діяти підло і підступно. Не забувайте, хто наш ворог — реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
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