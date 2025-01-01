В Херсоне в первый день нового года рашисты убили 23-летнего волонтера

Рашисты несколько раз обстреливали Херсон 1 января, фото: РИА «Новости»

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 10.30 обстріляли Дніпровський район Херсона.

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В результаті травми, несумісні з життям, отримав 23-річний чоловік, який перебував у приміщенні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Загиблий хлопець — волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади, — розповів Мрочко.

Також Мрочко повідомив про постраждалих внаслідок російських обстрілів:

внаслідок російських обстрілів Дніпровського району:

70-річного чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням спини;

63-річний чоловік ушпиталений у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Крім того, медична допомога знадобилася 52-річній жінці, яка постраждала учора, 31 грудня, під час атаки рашистів на Дніпровський район. Вона ушпиталена з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці внаслідок російських обстрілів Херсона також постраждали дві жінки.