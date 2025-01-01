Спасательная операция в Киеве продолжается в сложных условиях - обрушились лестничные клетки

https://racurs.ua/n202729-spasatelnaya-operaciya-v-kieve-prodoljaetsya-v-slojnyh-usloviyah-obrushilis-lestnichnye-kletki.html

Ракурс

Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули дві людини.

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Також відомо про шістьох постраждалих, серед них — дві вагітні жінки. Рятувальна операція триває у складних умовах — обвалилися сходові клітки.

Унаслідок ранкового російського обстрілу Києва постраждала також історична будівля Національної спілки письменників України на вулиці Банковій.

Наразі залучили всі необхідні профільні служби, спеціальну висотну та роботизовану техніку, повідомили 1 січня в МВС України.