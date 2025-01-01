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Рятувальна операція у Києві триває у складних умовах - обвалилися сходові клітки

Рятувальна операція у Києві триває у складних умовах — обвалилися сходові клітки (ФОТО)

1 січ 2025, 18:28
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Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули дві людини.


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Також відомо про шістьох постраждалих, серед них — дві вагітні жінки. Рятувальна операція триває у складних умовах — обвалилися сходові клітки.

Унаслідок ранкового російського обстрілу Києва постраждала також історична будівля Національної спілки письменників України на вулиці Банковій.

Наразі залучили всі необхідні профільні служби, спеціальну висотну та роботизовану техніку, повідомили 1 січня в МВС України.

Джерело: Ракурс


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