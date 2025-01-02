В Черногории в баре застрелили 12 человек. Скриншот с видео

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Масове вбивство сталося у Чорногорії ввечері 1 січня.

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У центрі міста Цетіне чоловік відкрив вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі. Причиною став звичайний побутовий конфлікт, який потім переріс у бійку. Про це повідомили видання Deutsche Welle і The Washington Post.

Вже відомо, що 45-річний Ацо Мартинович перебував у барі увесь день. Потім він пішов додому, взяв автотматичну зброю та повернувся до закладу. Там він почав стрілянину й убив власника бару, його дітей і членів своєї сім’ї. Після того він вийшов на вулицю та почав стріляти у перехожих. Згодом він утік. Внаслідок стрілянини загинули 12 осіб, ще четверо отримали важкі поранення. Серед загиблих — двоє дітей 10 і 13 років.

Комісар поліції Лазар Сцепанович повідомив, що стрілок втік з автомобілі, який згодом знайшли правоохоронці. Також зясувалося, що убивця отримав умовний термін у 2005 році за агресивну поведінку і оскаржив своє останнє засудження за незаконне зберігання зброї.

Як розповів міністр внутрішніх справ Чорногорії Данила Саранович, стрілець зробив спробу самогубства біля свого будинку в центрі міста. Він не загинув відразу, але від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.

Уряд Чорногорії ухвалив рішення оголосити 2, 3 і 4 січня днями жалоби.

Нагадаємо, 20 грудня у Німеччині у місті Магдебург стався теракт на різдвяному ярмарку — автомобіль на швидкості вихав у натовп. Загинули тоді щонайменше 11 осіб, а поранення дістали майже 80 осіб

Джерело: Deutsche Welle, The Washington Post