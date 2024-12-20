У Магдебурзі стався теракт, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202363-terakt-na-rizdvyanomu-yarmarku-stavsya-u-nimechchyni-do-80-postrajdalyh-video.html

Ракурс

Теракт стався на різдвяному ярмарку у місті Магдебурзі (Саксонія-Анхальт) в Німеччині. Спочатку кількість постраждалих оцінювалася від 60 до 80. Згодом стало відомо, що щонайменше 11 людей загинули.

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Про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що сьогодні, 20 грудня, о 19.04 за місцевим часом водій автомобіля в’їхав у натовп.

У соцмережах вже з’явилися відео, які показують момент інциденту. На них можна побачити, як темний автомобіль в’їжджає у натовп на високій швидкості. Достовірність відео наразі не підтверджена.

За словами очевидців, зловмисник «поїхав до найказковішого району магдебурзького різдвяного ярмарку», де було особливо багато сімей з дітьми.

У поліції зазначають, що зловмисник проїхав по ярмарку щонайменше 400 метрів. Наразі не відомо, чи діяв він самостійно.

Різдвяний ярмарок було закрито, організатори закликали залишити центр міста. Роліція оглядає оточений район різдвяного ярмарку у пошуках вибухових речовин.

Місто Халле, розташоване приблизно за 80 км від місця події, відразу після атаки посилило заходи безпеки на своєму різдвяному ярмарку. Лікарні міста готуються прийняти постраждалих.

З’явилися повідомлення, що терориста, ймовірно, вже затримали. Зокрема, з’явилося відео ймовірного моменту його затримання.

Джерело: Bild