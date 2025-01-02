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Ракурс
Оккупанты разрушили некоторые позиции ВСУ во Часовом Яре и Торецке. Фото:

Оккупанты разрушили некоторые позиции ВСУ во Часовом Яре и Торецке — «Хортица»

2 янв 2025, 10:50
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Російські війська намагаються просуватися на Донбасі.


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Окупанти продовжують активно штурмувати позиції українських захисників у Часовому Ярі та Торецьку на Краматорському та Торецькому напрямках. Також противник йшов у наступ у районах Ступочок та Леонідівки. За добу ворог зумів зруйнувати деякі позиції Сил оборони України. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 2 січня повідомило у Telegram.

Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення, — зазначили військові.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що за добу на фронті сталися 140 бойових зіткнень. Зокрема, на Краматорському напрямку було зафіксовано 14 бойових зіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине. А на Торецькому напрямку загарбники за підтримки авіації здійснили сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

Нагадаємо, нещодавно армія рф атакувала укріплення українських захисників у районі Нового Комара, на південно-східній околиці Сонцівки, міській забудові Часового Яру та на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Внаслідок обстрілів укріплення зазнали критичних руйнувань і їхнє подальше утримання було неможливим.

Источник: Ракурс


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