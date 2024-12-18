Армія рф зруйнувала низку укріплень ЗСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n202295-armiya-rf-obstrilyala-nyzku-ukriplen-zsu-na-donechchyni-ruynuvannya-krytychni.html

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Низка укріплень Збройних сил України у Донецькій області були зруйновані внаслідок російських обстрілів.

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Загарбники намагаються покращити своє тактичне положення. З цією метою противник атакував укріплення захисників у районі Нового Комара, на південно-східній околиці Сонцівки, міській забудові Часового Яру та на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 18 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілів укріплення зазнали критичних руйнувань. Їхнє подальше утримання вже неможливе.

Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника, — зазначили в «Хортиці».

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що російська армія окупувала Сонцівку, а також просунулася біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські військові ведуть бойові дії на ділянці фронту у понад 1 тис. 170 км. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Також окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.