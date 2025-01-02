Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве грузовой автомобиль упал с моста. Фото: ГСЧС

Грузовик упал с моста в Киеве (ФОТО)

2 янв 2025, 11:20
999

Вантажівка впала з мосту в Голосіївському районі Києва.


.

Дорожньо-транспортна пригода відбулося уранці близько 6.45 2 січня на з’їзді з Південного мосту. За попередньою інформацією, водію стало зле за кермом. Він не зміг впоратися з керуванням та перекинувся з мосту. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Рятувальники дістали чоловіка з понівеченого вантажного авто й передали медикам. Той відмовився від госпіталізації.

Співробітники ДСНС також змили пальне з проїжджої частини. На місці виклику працювало дев’ятеро рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причину та всі деталі події будуть встановлювати правоохоронці.

У Києві вантажне авто впало з мосту. Фото: ДСНС

У Києві вантажне авто впало з мосту. Фото: ДСНС

У Києві вантажне авто впало з мосту. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 31 грудня в Івано-Франківській області сталася аварія за участі легковика і вантажівки. У ДТП загинули п’ятеро людей — дівчата 15 і 18 років та троє хлопців віком 16, 18 і 20 років.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров