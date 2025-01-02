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Новогодняя атака по Киеву - повреждены здания Рады
Новогодняя атака по Киеву — повреждены здания Рады (ФОТО)https://racurs.ua/n202763-novogodnyaya-ataka-po-kievu-povrejdeny-zdaniya-rady-foto.htmlРакурс
Під час «шахедної» атаки по центру Києва уранці 1 січня росіяни пошкодили адмінбудівлі українського парламенту.
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 2 січня повідомив, що наразі підрозділи апарату ВРУ намагаються усунути наслідки обстрілу, аби забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів.
Нагадаємо, внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців — сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.
У мережі також повідомляли про пошкодження будівлі Нацбанку.
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