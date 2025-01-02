Новогодняя атака по Киеву - повреждены здания Рады

https://racurs.ua/n202763-novogodnyaya-ataka-po-kievu-povrejdeny-zdaniya-rady-foto.html

Ракурс

Під час «шахедної» атаки по центру Києва уранці 1 січня росіяни пошкодили адмінбудівлі українського парламенту.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 2 січня повідомив, що наразі підрозділи апарату ВРУ намагаються усунути наслідки обстрілу, аби забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів.

Нагадаємо, внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців — сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.

У мережі також повідомляли про пошкодження будівлі Нацбанку.