Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новорічна атака по Києву - пошкоджено будівлі Ради

Новорічна атака по Києву — пошкоджено будівлі Ради (ФОТО)

2 січ 2025, 19:20
999

Під час «шахедної» атаки по центру Києва уранці 1 січня росіяни пошкодили адмінбудівлі українського парламенту.


.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 2 січня повідомив, що наразі підрозділи апарату ВРУ намагаються усунути наслідки обстрілу, аби забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів.

Нагадаємо, внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців — сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.

У мережі також повідомляли про пошкодження будівлі Нацбанку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів