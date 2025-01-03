Россияне обстреляли автобус с шестью пассажирами, фото: Роман Мрочко

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Російські окупанти вчергове атакували громадський транспорт у передмісті Херсона.

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Про це сьогодні, 3 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

6 пасажирів, на щастя, не травмувались. Автобус потребує ремонту, — зазначив він.

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