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Ракурс
Росіяни обстріляли автобус із шістьма пасажирами, фото: Роман Мрочко

Рашисти обстріляли автобус із пасажирами у передмісті Херсона (ФОТО)

3 січ 2025, 18:53
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Російські окупанти вчергове атакували громадський транспорт у передмісті Херсона.


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Про це сьогодні, 3 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

6 пасажирів, на щастя, не травмувались. Автобус потребує ремонту, — зазначив він.

Крім того, сьогодні:

  • близько 14.40 російські окупанти атакували з безпілотника велосипедиста в Антонівці. 63-річний чоловік наразі ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Лікарі продовжують його обстежувати;
  • рашисти з безпілотника атакували Дніпровський район. Мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав 59-річний чоловік. Він доставлений до лікарні.

Росіяни обстріляли автобус із шістьма пасажирами, фото: Роман Мрочко

Джерело: Ракурс


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