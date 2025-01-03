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Росіяни обстріляли автобус із шістьма пасажирами, фото: Роман Мрочко
Рашисти обстріляли автобус із пасажирами у передмісті Херсона (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202794-rashysty-obstrilyaly-avtobus-iz-pasajyramy-u-peredmisti-hersona-foto.htmlРакурс
Російські окупанти вчергове атакували громадський транспорт у передмісті Херсона.
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Про це сьогодні, 3 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
6 пасажирів, на щастя, не травмувались. Автобус потребує ремонту, — зазначив він.
Крім того, сьогодні:
- близько 14.40 російські окупанти атакували з безпілотника велосипедиста в Антонівці. 63-річний чоловік наразі ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Лікарі продовжують його обстежувати;
- рашисти з безпілотника атакували Дніпровський район. Мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав 59-річний чоловік. Він доставлений до лікарні.
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