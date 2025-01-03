Последствия российской ракетной атаки по Чернигову, фото: Нацполиция

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У Чернігові внаслідок російської ракетної атаки сьогодні, 3 січня, одна людина загинула, ще п’ятьох — поранено, вони перебувають в лікарні, їхній стан задовільний.

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Зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський.

Зазначається, що для недопущення аварії внаслідок витоку газу та травмування людей струмом подача електричного струму та газу в районах руйнувань була припинена.

Створено штаб з ліквідації наслідків трагедії, розгорнуті пункти видачі плівки та USB плит, також запрацював пункт незламності.

Після проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків ракетного удару пошкоджені будинки будуть оглянуті комісією для долучення постраждалих до програми Є-відновлення, — зазначив Брижинський.

Прес-служба Нацполіції опублікувала відео, котре показує наслідки сьогоднішнього російського ракетного удару.