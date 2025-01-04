СБУ разоблачила незаконную схему. Фото: СБ Украины

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Ракурс

Схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон ліквідували у Закарпатській області.

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СБУ викрила двох посадовців однієї з медичних установ області. Двоє лікарів-офтальмологів однієї з лікарень за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію. Таким чином чоловіки уникали призову від призову на підставі фіктивної інвалідності. Свої послуги медики оцінювали в 6 тис. дол. Про це управління Служби безпеки України в Закарпатській області 4 січня повідомило у Telegram.

Згодом ці фальшиві документи передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам «підтверджували діагнози» та призначали групу інвалідності. Таким чином, в подальшому чоловіки могли безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медустановах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Були вилучені документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 368−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті виявили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони. В обмін на хабарі вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про «погане» здоров’я.