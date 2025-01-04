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Ракурс
СБУ викрила незаконну схему. Фото: СБ України

Лікарі налагодили схему ухилення від мобілізації на Закарпатті (ФОТО)

4 січ 2025, 18:20
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Схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон ліквідували у Закарпатській області.


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СБУ викрила двох посадовців однієї з медичних установ області. Двоє лікарів-офтальмологів однієї з лікарень за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію. Таким чином чоловіки уникали призову від призову на підставі фіктивної інвалідності. Свої послуги медики оцінювали в 6 тис. дол. Про це управління Служби безпеки України в Закарпатській області 4 січня повідомило у Telegram.

Згодом ці фальшиві документи передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам «підтверджували діагнози» та призначали групу інвалідності. Таким чином, в подальшому чоловіки могли безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медустановах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Були вилучені документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 368−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

СБУ викрила незаконну схему. Фото: СБ України

Нагадаємо, на Закарпатті виявили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони. В обмін на хабарі вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про «погане» здоров’я.

Джерело: Ракурс


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