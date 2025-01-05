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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дрон ликвидировал начальника штаба батальона «шторм.осетия» — ГУР (ВИДЕО)

5 янв 2025, 10:36
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Воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР «Кракен» ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осєтія» (штурмовий підрозділ в складі 429-го мотострілецького полку зс рф) сєрґєя «кама» мєльнікова та його водія.


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Подія сталася 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак, повідомляє прес-служба ГУР.

Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що завдяки отриманим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників:

  • спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував мєльніков;
  • нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове.

Источник: Ракурс


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