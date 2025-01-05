Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n202837-fpv-dron-likvidiroval-nachalnika-shtaba-batalona-shtorm-osetiya-gur-video.html

Ракурс

Воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР «Кракен» ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осєтія» (штурмовий підрозділ в складі 429-го мотострілецького полку зс рф) сєрґєя «кама» мєльнікова та його водія.

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Подія сталася 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак, повідомляє прес-служба ГУР.

Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що завдяки отриманим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників: