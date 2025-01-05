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Знищення російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрон ліквідував начальника штабу батальйону «шторм.осєтія» — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202837-fpv-dron-likviduvav-nachalnyka-shtabu-batalyonu-shtorm-osietiya-gur-video.htmlРакурс
Воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР «Кракен» ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осєтія» (штурмовий підрозділ в складі 429-го мотострілецького полку зс рф) сєрґєя «кама» мєльнікова та його водія.
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Подія сталася 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак, повідомляє прес-служба ГУР.
Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що завдяки отриманим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників:
- спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував мєльніков;
- нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове.
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