Уничтожение дронов рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n202846-fpv-perehvatchiki-sbili-tri-moschnyh-drona-razvedchika-rossiyan-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку розрахунок FPV-перехоплювачів бригади Нацгвардії «Спартан» збив три потужних дрони-розвідники росіян — «Орлан-10» та SuperCam S350.

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Відповідне відео сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Ворог активно застосовує такі дрони для збору розвідданих на передньому краї та у глибині смуг відповідальності Сил оборони. Зазначається, що ці БпЛА вважаються одними з передових в арсеналі армії рф:

підіймаються на висоту від 2 до 4 кілометрів, дальність польоту складає від 240 до 600 кілометрів;

збити їх вкрай важко, як і знайти повітряні цілі в небі. Ураження цих БпЛА залежить від багатьох факторів, починаючи з погодних умов і завершуючи фаховими якостями пілота.

Втім, завдяки професійності наш розрахунок FPV-перехоплювачів збив два SuperCam протягом лише 20 хвилин. Дрони «Спартану» підлетіли впритул до ворожих цілей. Далі «картинка» переривається, бо настає «смерть» ворожих БпЛА, — зазначають у бригаді.

Таким чином, російська армія на Запорізькому напрямку лишилася «очей» на близько 200 тис. дол. США.