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Последствия российских авиаударов по Украине, фото: Владимир Зеленский
Сколько дронов и ракет рф применила против Украины за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202845-skolko-dronov-i-raket-rf-primenila-protiv-ukrainy-za-nedelu-rasskazal-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники майже щодня атакують Україну дронами та ракетами.
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Про це сьогодні, у неділю 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, впродовж цього тижня росія загалом застосувала:
- понад 630 ударних дронів;
- близько 740 керованих авіаційних бомб;
- майже 50 ракет різних типів.
Це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу, — наголосив Зеленський.
Він зауважив, що лише протягом цієї ночі Україну атакували 103 «шахеди», у складі яких було використано 8 тис. 755 компонентів іноземного виробництва.
Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів — недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну, — наголошує Зеленський.
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