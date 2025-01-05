Наслідки російських авіаударів по Україні, фото: Володимир Зеленський

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Російські загарбники майже щодня атакують Україну дронами та ракетами.

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Про це сьогодні, у неділю 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, впродовж цього тижня росія загалом застосувала:

понад 630 ударних дронів;

близько 740 керованих авіаційних бомб;

майже 50 ракет різних типів.

Це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що лише протягом цієї ночі Україну атакували 103 «шахеди», у складі яких було використано 8 тис. 755 компонентів іноземного виробництва.