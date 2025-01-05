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Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Україні, фото: Володимир Зеленський

Скільки дронів та ракет рф застосувала проти України за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)

5 січ 2025, 14:25
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Російські загарбники майже щодня атакують Україну дронами та ракетами.


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Про це сьогодні, у неділю 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, впродовж цього тижня росія загалом застосувала:

  • понад 630 ударних дронів;
  • близько 740 керованих авіаційних бомб;
  • майже 50 ракет різних типів.

Це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що лише протягом цієї ночі Україну атакували 103 «шахеди», у складі яких було використано 8 тис. 755 компонентів іноземного виробництва.

Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів — недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну, — наголошує Зеленський.

Джерело: Ракурс


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