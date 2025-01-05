Армия рф обстреливала Покровскую общину. Фото: ОВА

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Ракурс

Росіяни обстріляли Покровську громаду на Донеччині.

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Унаслідок ворожого обстрілу у неділю, 5 січня, ворог бив по Покровську та Надіївці. У Покровську обстріл окупантів пошкодив крамницю та адмінбудівлю. Постраждали троє осіб. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 5 січня повідомив у Telegram.

Ще двоє осіб дістали травми в селі Надіївка. Внаслідок обстрілу у цьому населеному пункті були частково зруйновані два будинки. У Донецькій ОВА вкотре закликали людей евакуюватися.

Також сьогодні стало відомо про ще вісьмох потерпілих від рук рашистів у Херсоні. Міська військова адміністрація поінформувала, що спершу росіяни скинули вибухівку з дрона. Внаслідок вибуху з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями були госпіталізовані двоє чоловіків 65 і 67 років.

Пізніше у Корабельному районі внаслідок обстрілів постраждала 56-річна жінка. Її довелося госпіталізувати з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, уламковим пораненням.

А в у Дніпровському районі під російський обстріл потрапив 49-річний херсонець. У нього мінно-вибухова травма та контузія. А 84-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Вибухову травму та уламкове поранення стегна дістав 25-річний чоловік, який на момент атаки перебував у машині.

Крім того, в передмісті Херсона російський дрон поранив 53-річного чоловіка, у нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Також БпЛА вдарив по 45-річному херсонцю, який їхав на мотоциклі. Чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік, також постраждала 40-річна жінка. У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.