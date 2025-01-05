Число российских ударов по Сумщине возросло. Фото: ГСЧС

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Армія росії значно наростила кількість обстрілів території Сумщини.

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У порівнянні з 2024 роком окупанти стали бити по регіону в чотири рази більше. Йдеться передусім про прикордонні райони. Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 5 січня заявив в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, найчастіше загарбники застосовують FPV-дрони. Також росіяни б’ють керованими авіаційними бомбами, уданими БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів.

Так, я відверто скажу, що ми фіксуємо більше обстрілів. Вчетверо більше. Найчастіше застосовуються FPV-дрони, яких минулого року взагалі не було, а сьогодні їх уже більше 130-ти. Це КАБи, це «шахеди» та безпілотники, — зазначив він.

Артюх додав, що завдяки роботі українських війсбькових наслідки обстрілів не такі великі, як могли б бути. Він відзначив досить ефективну роботу сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж цього тижня росія застосувала проти України понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб та майже 50 ракет різних типів. У цьому озброєнні виявили понад 50 тис. підсанкційних компонентів з усього світу.

А вночі 5 січня Україну атакували 103 російські «шахеди», у складі яких знайшли 8 тис. 755 компонентів іноземного виробництва.