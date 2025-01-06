Разведка перехватила приказ командира рф о казни. Скриншот с видео

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Українська розвідка перехопила розмову російського офіцера з підлеглими.

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У перехопленій розмові окупантів командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілкової бригади 5-ї армії Збройних сил рф наказує стратити українського військовополоненого. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 6 січня повідомило у Facebook.

Один із російських загарбників доповідає командиру про чергове завдання і взяття у полон українського військового. Офіцер рф у відповідь зазначає: «Із цим „укропом“ особисто поспілкуйся й „обнули“ його».

У ГУР наголосили, що це є черговим доказом системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією.

Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів, — заявили у розвідці.

Нагадаємо, у Волноваському районі Донецької області російські загарбники розстріляли чотирьох військовополонених ЗСУ. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438) Кримінального кодексу України.