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Государственный оператор тыла закупил маркированное дизтопливо для армии
Государственный оператор тыла закупил маркированное дизтопливо для армииhttps://racurs.ua/n202906-gosudarstvennyy-operator-tyla-zakupil-markirovannoe-diztoplivo-dlya-armii.htmlРакурс
Державний оператор тилу закупив марковане дизельне пальне для потреб армії на суму 2.7 млрд грн.
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Лабораторні тести підтвердили, що забарвлення не впливає на якість пального. Маркування допоможе ідентифікувати та відстежити продукцію, закуплену виключно для потреб ЗСУ, а також зменшити можливість його незаконного продажу.
Завдяки конкуренції серед постачальників і прозорим процедурам закупівель ми не лише забезпечили армію якісним ресурсом, а й оптимізували використання бюджетних коштів, гарантуючи безперервність постачання, — зазначив у коментарі сайту Міноборони заступник міністра оборони Dmytro Klimenkov.
Закупівлю здійснено у грудні 2024 року через Prozorro. Створені запаси забезпечать безперервне постачання пального для армії на початку 2025 року.
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