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Ракурс
Государственный оператор тыла закупил маркированное дизтопливо для армии

Государственный оператор тыла закупил маркированное дизтопливо для армии

7 янв 2025, 14:35
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Державний оператор тилу закупив марковане дизельне пальне для потреб армії на суму 2.7 млрд грн.


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Лабораторні тести підтвердили, що забарвлення не впливає на якість пального. Маркування допоможе ідентифікувати та відстежити продукцію, закуплену виключно для потреб ЗСУ, а також зменшити можливість його незаконного продажу.

Завдяки конкуренції серед постачальників і прозорим процедурам закупівель ми не лише забезпечили армію якісним ресурсом, а й оптимізували використання бюджетних коштів, гарантуючи безперервність постачання, — зазначив у коментарі сайту Міноборони заступник міністра оборони Dmytro Klimenkov.

Закупівлю здійснено у грудні 2024 року через Prozorro. Створені запаси забезпечать безперервне постачання пального для армії на початку 2025 року.

Источник: Ракурс


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