Державний оператор тилу закупив марковане дизпальне для армії

https://racurs.ua/ua/n202906-derjavnyy-operator-tylu-zakupyv-markovane-dyzpalne-dlya-armiyi.html

Ракурс

Державний оператор тилу закупив марковане дизельне пальне для потреб армії на суму 2.7 млрд грн.

.

Лабораторні тести підтвердили, що забарвлення не впливає на якість пального. Маркування допоможе ідентифікувати та відстежити продукцію, закуплену виключно для потреб ЗСУ, а також зменшити можливість його незаконного продажу.

Завдяки конкуренції серед постачальників і прозорим процедурам закупівель ми не лише забезпечили армію якісним ресурсом, а й оптимізували використання бюджетних коштів, гарантуючи безперервність постачання, — зазначив у коментарі сайту Міноборони заступник міністра оборони Dmytro Klimenkov.

Закупівлю здійснено у грудні 2024 року через Prozorro. Створені запаси забезпечать безперервне постачання пального для армії на початку 2025 року.