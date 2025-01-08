Концерн Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx. Фото: Rheinmetall

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Німецька оборонна компанія Rheinmetall передала Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx.

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Передача цієї БМП, яка була виготовлена на заводі в Унтерлюсі, відбулася наприкінці 2024 року. Зараз машину випробовують військові, «щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше». Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на слова генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

Також очільник збройної компанії наголосив на важливості подальшої допомоги Україні в умовах війни.

ЗМІ пише, що поки йдеться лише про випробування бойової техніки. Бо раніше в офіційних звітах уряду Німеччини не було заяви про передачу цих бойових машин піхоти.

Як відомо, була вперше публічно представлена компанією Rheinmetall у 2018 році. Важить БМП близько 44 т, її екіпаж складається з трьох осіб. Машина може перевозити до дев’яти бійців десанту.

Озброєна Lynx 30 або 35-мм автоматичною гарматою, кулеметом та пусковою установкою для протитанкових ракет. Броня захищає від 30-мм снарядів у лобовій проекції та від 14,5 мм — у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну додаткові 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною.