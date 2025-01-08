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Ужасный день для Запорожья: рашисты несколько раз ударили ракетами, много погибших и раненых

Ужасный день для Запорожья: рашисты несколько раз ударили ракетами, много погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)

8 янв 2025, 16:57
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Жахливий день для Запоріжжя. Рашисти вдарили ракетами по місту кілька разів.


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Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Источник: Ракурс


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