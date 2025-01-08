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Ужасный день для Запорожья: рашисты несколько раз ударили ракетами, много погибших и раненых
Ужасный день для Запорожья: рашисты несколько раз ударили ракетами, много погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n202944-ujasnyy-den-dlya-zaporojya-rashisty-neskolko-raz-udarili-raketami-mnogo-pogibshih-i-ranenyh-foto.htmlРакурс
Жахливий день для Запоріжжя. Рашисти вдарили ракетами по місту кілька разів.
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Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.
На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.
Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
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