Ракурсhttps://racurs.ua/
Жахливий день для Запоріжжя: рашисти вдарили ракетами по місту кілька разів
Жахливий день для Запоріжжя: рашисти кілька разів вдарили ракетами, багато загиблих та поранених (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202944-jahlyvyy-den-dlya-zaporijjya-rashysty-kilka-raziv-vdaryly-raketamy-bagato-zagyblyh-ta-poranenyh.htmlРакурс
Жахливий день для Запоріжжя. Рашисти вдарили ракетами по місту кілька разів.
.
Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.
На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.
Новина доповнюється