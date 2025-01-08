Жахливий день для Запоріжжя: рашисти вдарили ракетами по місту кілька разів

Жахливий день для Запоріжжя: рашисти кілька разів вдарили ракетами, багато загиблих та поранених (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n202944-jahlyvyy-den-dlya-zaporijjya-rashysty-kilka-raziv-vdaryly-raketamy-bagato-zagyblyh-ta-poranenyh.html

8 січ 2025, 16:57 999

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