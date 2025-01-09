Владимир Зеленский выступил на открытии «Рамштайна». Фото:

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Ракурс

Засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» розпочалося у Німеччині, 9 січня.

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Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Також на ній особисто присутній президент України Володимир Зеленський. У ході виступу він усім партнерам за допомогу й заявив, що прагне завершення війни вже у 2025 році. Відкриття засідання транслювалося на сторінці Офісу президента у Facebook.

Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою — нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів, — зазначив він.

За його словами, цьогоріч Україна прагне досягти рекордного виробництва вітчизняного озброєння, щоб стримувати ворога. Уряд вже уклав 27 договорів з партнерами, але й цього недостатньо.

Зеленський у ході виступу закликав посилити санкції проти росії, оскільки обмеження на енергетичний сектор допоможуть наблизити мир.

Також президент заявив, що сьогодні рівно п’ять місяців від початку Курської операції. В її ході росіяни були знищені 4 тис. північнокорейських бійців.

Курська операція — одна з наших перемог з початку війни. Багато російських погроз та їхні заяви виявилися блефом, — зазначив він.

Президент також зазначив, що через 11 днів для Європи й усього світу починається нова глава. Український президент назвав це часом можливостей, маючи на увазі інавгурацію Дональда Трампа 20 січня.

Незалежно від того, що відбувається у світі, кожен хоче бути впевненим, що його країна не буде просто стерта з мапи. Раніше це залежало від жменьки великих столиць, але тепер це залежить від усіх нас, — наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський прокоментував ідеєю Франції розгорнути в Україні контингенти партнерів. Глава держави вважає, що введення миротворців є одним із найкращих інструментів. Він закликав західних партнерів бути більш практичними й реалізувати ініціативу Франції. Також президент наголосив, що почув сигнал підтримки в цьому питанні й з боку Британії.

Нагадаємо, на засіданні «Рамштайну» 9 січня США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн дол. Це остання допомога за часів президентства Джо Байдена з початку повномасштабної війни росії проти України.