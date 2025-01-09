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Ракурс
ФРГ отправит Украине ракеты к системам IRIS-T. Фото:

Германия передаст Украине дополнительные ракеты к системам IRIS-T

9 янв 2025, 18:50
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Ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони IRIS-T отримає Україна від Німеччини.


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Спочатку ці боєприпаси призначалися для Бундесверу, але тепер їх відправлять з виробництва безпосередньо в Україну. ЗСУ отримають майже 50 ракет вартістю близько 70 млн євро. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на авіабазі «Рамштайн» у четвер, 9 січня, передає n-tv.

Ми спочатку поставляємо їх Україні, перш ніж поповнювати наші запаси, — наголосив міністр.

Як відомо, німецький зенітний комплекс IRIS-T разом з системами NASAMS та Patriot став основою української ППО. Ця система показала себе ефективним та надійним засобом, що здатен перехопити різноманітні російські ракети.

Нагадаємо, у 2024 році Україна отримала від Німеччини вже шість зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, а також дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS. Крім того, Бундевер передавав україні установки Gepard SPAAG з боєприпасами.

Джерело: n-tv

Источник: Ракурс


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