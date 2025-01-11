ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

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Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася у Львівській області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19.30 10 січня на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району. Зіштовхнулися автомобіль Peugeot 3008, яким керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобус Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району. Про це повідомила поліція Львівщини.

В аварії постраждали семеро осіб — водій легковика та шестеро пасажирів автобуса. Серед травмованих: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району. Їх з тілесними ушкодженнями доправили до лікарень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує тюремний строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області в селі Насташине зіштовхнулися легкове авто і вантажівка. В ДТП загинули п’ятеро людей — дівчата 15 і 18 років та троє хлопців віком 16, 18 і 20 років.