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Ракурс
Взятие в плен военной Северной Кореи, скриншот видео

ССО показали, как пленили северокорейского солдата (ВИДЕО)

11 янв 2025, 17:11
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Оператори тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області рф.


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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.

Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Окупантів доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Источник: Ракурс


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