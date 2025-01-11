Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Взяття в полон військового Північної Кореї, скріншот відео

ССО показали, як взяли в полон північнокорейського солдата (ВІДЕО)

11 січ 2025, 17:11
999

Оператори тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області рф.


.

Відповідне відео сьогодні, 11 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.

Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Окупантів доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів