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Взяття в полон військового Північної Кореї, скріншот відео
ССО показали, як взяли в полон північнокорейського солдата (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203039-sso-pokazaly-yak-vzyaly-v-polon-pivnichnokoreyskogo-soldata-video.htmlРакурс
Оператори тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області рф.
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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.
Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу, — вказано в описі відео.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Окупантів доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими СБУ.