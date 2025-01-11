Взяття в полон військового Північної Кореї, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203039-sso-pokazaly-yak-vzyaly-v-polon-pivnichnokoreyskogo-soldata-video.html

Ракурс

Оператори тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області рф.

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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.

Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Окупантів доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими СБУ.