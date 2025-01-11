Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских атак на Никопольщине, фото: Сергей Лысак

Восемь раз в день российские дроны-камикадзе атаковали Никопольщину — повреждена АЗС (ФОТО)

11 янв 2025, 20:33
999

Російські загарбники сьогодні, 11 січня, протягом дня вісім разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе.


.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Безпілотниками агресор поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Пошкоджена АЗС, — зазначив він.

Люди внаслідок цих атак не постраждали.

Надвечір гучно було й у Синельниківському районі. Інформація уточнюється, — додав Лисак.

Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров