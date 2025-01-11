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Последствия российских атак на Никопольщине, фото: Сергей Лысак
Восемь раз в день российские дроны-камикадзе атаковали Никопольщину — повреждена АЗС (ФОТО)https://racurs.ua/n203045-vosem-raz-v-den-rossiyskie-drony-kamikadze-atakovali-nikopolschinu-povrejdena-azs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 січня, протягом дня вісім разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Безпілотниками агресор поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Пошкоджена АЗС, — зазначив він.
Люди внаслідок цих атак не постраждали.
Надвечір гучно було й у Синельниківському районі. Інформація уточнюється, — додав Лисак.
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