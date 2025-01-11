Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n203045-visim-raziv-za-den-rosiyski-drony-kamikadze-atakuvaly-nikopolschynu-poshkodjena-azs-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 11 січня, протягом дня вісім разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Безпілотниками агресор поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Пошкоджена АЗС, — зазначив він.

Люди внаслідок цих атак не постраждали.