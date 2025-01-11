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Ракурс
Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Вісім разів за день російські дрони-камікадзе атакували Нікопольщину — пошкоджена АЗС (ФОТО)

11 січ 2025, 20:33
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Російські загарбники сьогодні, 11 січня, протягом дня вісім разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Безпілотниками агресор поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Пошкоджена АЗС, — зазначив він.

Люди внаслідок цих атак не постраждали.

Надвечір гучно було й у Синельниківському районі. Інформація уточнюється, — додав Лисак.

Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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